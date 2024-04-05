В Мариуполе началось строительство нового железнодорожного вокзала

В Мариуполе началось строительство нового железнодорожного вокзала в рамках концепции по созданию крупного транспортно-пересадочного узла. Об этом заявила директор Единого института пространственного планирования Дина Саттарова.

На базе железнодорожной станции Мариуполь предлагается создать транспортно-пересадочный узел, который будет включать в себя новый железнодорожный вокзал, автовокзал и морской пассажирский порт.

В прошлом году началось строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через Мариуполь и Бердянск. Ожидается, что оно будет полностью завершено к концу 2024 года. В марте первый заместитель руководителя "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых сообщил, что с сентября 2023 года уже проложено 63 км нового участка магистрали, а также восстановлено 140 км уже существующих путей. Всего расстояние от Ростова-на-Дону до Джанкоя по планируемой железной дороге составляет около 550 км.

Грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. Но пассажирское сообщение может открыться только при соблюдении условий безопасности.