"Из огня да в полымя". Участник СВО вышел в одиночный пикет против мусорного полигона в Сысерти

В очередной одиночный пикет против строительства мусорного полигона в Сысертскогом г.о. вышел участник СВО. С плакатом, гласящим "Участник СВО против сысертского полигона", он встал у резиденции губернатора Евгения Куйвашева.

Военный рассказал, что дважды выезжал бороться с врагом, надеясь, что дома его будут ждать мир и спокойствие. Однако, вернувшись обратно, понял, что сражаться за спокойную и безопасную жизнь придется и на мирной земле.

"Я участник СВО, являюсь добровольцем, был дважды там и, надеялся, находясь в горячих точках, что приеду домой, здесь будет все спокойно. В итоге получилось из огня да в полымя. Власть у нас не думала о жителях Сысертского городского округа и решила создать полигон на землях сельхозназначения. Тем самым уменьшая эти земли, они не дают жителям не только жить на селе, но и травят их", - заявил боец на видео, опубликованном "Вечерними ведомостями".

По его словам, эти земли предназначены для производства сельхоз продукции, которая должна кормить жителей Сысертского округа. Как минимум, на участке можно скашивать сено для корма и развития животноводства.

К пикетирующему вышла помощница уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а затем и сама Татьяна Мерзлякова.

Напомним, что по решению Свердловского облсуда из терсхемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был исключен проект по строительству крупнейшего в СНГ мусоросортировочного комплекса и полигона для захоронения отходов "Екатеринбург-Юг".

При этом, по словам адвоката, судебное решение не препятствует строительству сортировочного комплекса и обязывает правительство Свердловской области только уточнить границы земельного участка под размещение объекта. После внесений соответствующих изменений, проект может быть законно включен в терсхему. Более того, в правительстве Свердловской области Накануне.RU заявили, что МинЖКХ не согласно с судебным актом и намерено оспорить его.