Советник Пушилина: ВСУ готовят Харьков к военным действиям

Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, мирное население покидает город, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают", - сказал он РИА Новости. По его словам, "это похоже на панику".

"И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям", - добавил Гагин.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура, в том числе частная. Власти города рассматривают как возможный сценарий с эвакуацией населения, но пока не видят в этом необходимости.