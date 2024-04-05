Аграрии Астраханской области начали посевную кампанию

В Астраханской области стартовала посевная кампания. Как сообщает губернатор Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале, аграрии планируют освоить 91,5 тысячи гектар, что почти на две тысячи больше, чем в 2023 году.

"Наш регион несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в выращивании овощей в открытом грунте. И в этом сезоне вновь ожидаем урожай более 1,7 млн тонн, а по картофелю – 450 тысяч тонн", - отмечает губернатор.

Одним из первых высаживать ранний картофель начали в фермерском хозяйстве Александра Чуланова в Лиманском районе. Здесь под ранние сорта отвели 200 га, а под поздние – ещё 300. Первый сбор запланировали на 15 июня. Несмотря на все санкции, проблем с семенным материалом у фермера нет. Большую часть заготовили самостоятельно. Удобрения используют отечественные.

"Аграрии нашего региона вносят большой вклад в продовольственную безопасность страны. А мы продолжим им помогать. Только за прошлый год астраханские сельхозтоваропроизводители получили господдержку на сумму более млрд рублей", - подчеркивает Игорь Бабушкин.