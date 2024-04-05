На улице Металлургов в Екатеринбурге произошел третий пожар за день

В Екатеринбурге на улице Металлургов произошел уже третий за сегодняшний день пожар. На этот раз вспыхнула машина.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось на Металлургов, 74. У здания гипермаркета "Леруа Мерлен" произошло самовозгорание автомобиля "Газель", в котором перевозили картон.

Экипаж ДПС в кратчайший срок прибыл на место для оказания помощи водителю и обеспечения безопасности для других участников дорожного процесса. Очаг возгорания был локализован сотрудниками МЧС. Сейчас проводятся работы по ликвидации последствий. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что это уже третий пожар на улице Металлургов в уральской столице за сегодняшний день. Первые два возгорания произошли в ТРЦ "Мега". В первом случае горели коммуникации в паркинге на первом уровне торгового центра, во втором случае – жировые отложения в вентиляционной камере. В обоих ситуациях людей пришлось эвакуировать.