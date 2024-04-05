Парк 50-летия ВЛКСМ обогнал соперников на благоустройство. Количество голосующих за несколько дней увеличилось втрое

Видимо, слова главы Екатеринбурга о том, что город снова может остаться без федеральных денег на благоустройство, сподвигли уральцев голосовать за любимые территории. Всего за несколько дней количество проголосовавших в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) увеличилось втрое, превысив 110 тыс. человек. Абсолютным лидером стал Парк 50-летия ВЛКСМ, забравший себе более 26,4 тыс. голосов, что в двое, и втрое больше, чем у других участников.

Согласно последним данным на сайте голосования, результаты по каждой из территорий-кандидатов следующие:

2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка - 15,4 тыс. +

бульвар на улице Посадской - 7,9 тыс.+

парк "7 Ключей" - 11,5 тыс. +

Основинский парк - 12,7 тыс.+

парк 50-летия ВЛКСМ - 26,6 тыс.+

парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) - 11,1 тыс. +

бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной - 21,7 тыс. +

Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап) - 10,2 тыс.+

Колличесто голосов буквально растет на глазах.

Напомним, что в прошлом году долгожданную победу получил Летний парк Уралмаш, однако голосов было недостаточно, порог в 25% от населения старше 14 лет достигнут не был, из-за чего Екатеринбург стал единственным городом в Свердловской области, не прошедшим в программу для получения федеральных средств. В этом году для преодоления порога необходимо набрать 380 тыс. голосов.

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор горожане могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.