Суд оштрафовал москвича за катание львёнка на каршеринге

В Москве мужчина катал львенка в автомобиле каршерингового сервиса. За это мировой суд назначил ему штраф.

"Панахов Эмиль Сергеевич осуществлял перевозку дикого львенка, не имея документов, доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира. Суд пришел к выводу о наличии в действиях Панахова Э.С. состава правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение)", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Суд назначил Панахову штраф в 4 тыс. руб. с конфискацией львенка. Животное передали в центр реабилитации диких животных.