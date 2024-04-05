Бизнес предлагают защитить от национализации в случае покупки у чиновников-коррупционеров

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает защитить добросовестный бизнес от чиновников-коррупционеров. Точнее, от возможности отчуждения имущества, купленного у чиновников (которые, в свою очередь, купили эти активы на незаконно нажитые деньги), пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванный источник.

Инсайдер сообщил, что предложения включены в пакет поправок, которые бизнес совместно с правительством готовит в защиту предпринимателей от деприватизации.

Суть поправок такова: национализировать активы, купленные у чиновников-коррупционеров можно будет только при двух условиях: если госслужащий передал его в обмен на неравноценную оплату или вовсе без оплаты; если покупатель знал, что продавец не может доказать законность доходов, на которые когда-то купил актив.