В ТРЦ "Мега" Екатеринбурга второй пожар за день. Горит ресторан

В ТРЦ "Мега" Екатеринбурга уже второй раз за день приезжают пожарные. На этот раз загорелся один из ресторанов на фудкорте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 12.10 диспетчеру сообщили о пожаре в ТРЦ на Металлургов. Выяснилось, что произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере. Из здания были эвакуированы 2000 человек, из них 107 детей.

На место выехало 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что сегодня утром пожарные также получили сообщение о возгорании в ТРЦ "Мега". На площади 4 кв.м. были повреждены коммуникации в паркинге на 1-м уровне торгового центра. Пожар удалось ликвидировать сотрудникам с помощью первичных средств пожаротушения еще до прибытия спасателей.