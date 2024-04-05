Андрей Травников взял под контроль организацию мер для ликвидации и предупреждения последствий паводка в Новосибирской области

Власти Новосибирской области совместно с ГУ МЧС реализуют ряд мер по ликвидации и предупреждению последствий паводка в регионе. Глава региона Андрей Травников взял ситуацию на особый контроль, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Заметное весеннее потепление вызвало угрозу паводка в некоторых населенных пунктах. В результате обильного таяния снега в регионе фиксируются локальные подтопления низменных участков местности и переливы талыми водами местных дорог.

В начале недели были проведены взрывные работы на реке Иня, сегодня взрывные работы проводятся на реке Карасук. Органы управления совместно с главами муниципальных образований, ГУ МЧС по Новосибирской области, Областной и муниципальными аварийно-спасательными службами принимают все меры для ликвидации и предупреждения последствий паводка.

Под особым контролем находится уровень воды в реках, в том числе малых, а также подъем талых вод в низинах.

Сложная ситуация сохраняется в Верх-Тулинском сельсовете, поселке Озерный Новосибирского района, четырех СНТ в Ленинском районе Новосибирска. Территориальное управление автодорог совместно с минтрансом региона контролируют и оперативно решают вопросы с переливами воды через автодороги, в некоторых напряженных местах вплоть до разрытия полотна и пропуска воды.

"Силы и средства для ликвидации вероятных последствий паводка полностью готовы. Ситуацию в регионе держим под контролем", - подчеркнул Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.