05 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге началась подготовка к строительству развязки на Амундсена – Онуфриева

В Екатеринбурге началась подготовка к строительству транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева. Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять съездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться. Таким образом, Объездная станет четырехполосной, а вместе с улицей Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков – по три в каждую сторону.

По планам, развязка будет иметь форму неполного клеверного листа, ее протяженность составит около полукилометра, и еще столько же – длина боковых дублеров срединного кольца. Как считают в мэрии, новая эстакада позволит жителям Академического района быстро и беспрепятственно оказываться в центре города даже в часы пик.

Ранее сообщалось, что развязку Амундсена – ЕКАД построят до 2026 года. Власти обещали, что в проекте будущей развязки учтут предложения горожан.

Теги: развязка, строительство, планы, Екатеринбург


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