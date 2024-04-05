NYT: Украину в июле не пригласят в НАТО

Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне, сообщает газета New York Times.

Вместо этого, как ожидается, Киеву будет предложена дорожная карта.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что "у НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года".

Уточняется, что против приема Украины в НАТО выступают Германия и США, пишет ТАСС.

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.

При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.