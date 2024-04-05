На купол храма-памятника, посвященного основателю города Богданович, воздвигли крест

В городе Богданович большой праздник: в строящемся храме-памятнике в честь святого Исаакия Далматского на центральный купол установили крест.

Событие было приурочено к 195-летию со дня рождения Евгения Васильевича Богдановича (26/11 марта 1829 года).

Воздвижению креста предшествовала литургия Преждеосвященных Даров. Она прошла в приходе во имя святой Екатерины, расположенном в считаных метрах от возводящегося святилища. Богослужение возглавил епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Присоединиться к престольному празднику смогли несколько десятков местных жителей.

«На храме крест появился. Он осеняет город, это для города большое событие. Да, он окружен пятиэтажками, но в духовном плане это очень важно. Надеемся на помощь свыше, благотворителей и жителей, от этого зависит, завершим ли строительство в этом году», — рассказал епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

Возведение деревянного храма-памятника основателю Богдановича, генералу Евгению Васильевичу, начали в 2022 году по инициативе местных жителей и прихожан. Именно при их поддержке храм начал обретать свою форму. Позже к строительству подключились благотворители и меценаты, в том числе и Фонд святой Екатерины.

Отметим, что Фонд святой Екатерины продолжает оказывать помощь в восстановлении православных церквей и храмов в Свердловской области. На территории Богдановичского округа ведутся работы по возведению колокольни храма Николая Чудотворца в селе Каменоозерское. Восстанавливается храм Архистратига Михаила в селе Новоипатово и главная уральская святыня — Свято-Николаевский мужской монастырь в Верхотурье.