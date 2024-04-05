Охрану губернатора Югры усилят после покушения на главу Мурманской области

В Югре усилят охрану губернатора Натальи Комаровой после покушения на главу Мурманской области Андрея Чибиса.

"Комарова — единственная в России женщина-губернатор. И она, в отличие от многих коллег-мужчин, не увлекается единоборствами. Так что охрану решено было усилить", сообщает со ссылкой на свои источники telegram-канал "Погоны и галстуки".

В остальных регионах УрФО и Пермского края усиливать охрану не планируют. Источники канала утверждают, что там считают вполне достаточными действующие меры безопасности.

"То, что нападавший явно был неадекватен, говорит лишь о том, что губернаторам нет смысла менять ни планы, ни даже стиль поведения. Больше того, у курганского губернатора Вадима Шумкова и пермского главы Дмитрия Махонина телохранителей вообще нет. Каких-то перемен в этом плане после ЧП в Мурманске тоже не ожидается", - утверждают инсайдеры.

Власти Югры пока официально не прокомментировали информацию. Направлен запрос.

Напомним, вечером 4 апреля на губернатора напал с ножом мужчина. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Злоумышленник задержан.

Это Александр Б. 1981 года рождения. Он является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Мужчину с ножом задержал росгвардеец, его ранили в ногу. Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса.

В Следкоме сообщают, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.

Ранее сообщалось, что состояние тяжелое, стабильное. Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе, он находится в палате реанимации. К настоящему моменту Чибис уже пришел в сознание и записал видеообращение.