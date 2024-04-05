Российское подразделение Coca-Cola вдвое увеличило чистую прибыль за год

Российское подразделение компании Coca-Cola HBC Holdings B.V. – "Мултон партнерс" – в 2023 году получило чистую прибыль в размере 10,3 млрд руб. По сравнению с 2022 годом прибыль выросла больше, чем в два раза. И это не только эффект низкой базы – в отчетности компании говорится, что это самый высокий показатель за последние годы.

Выручка компании повысилась до 77,3 млрд руб. с 74,2 млрд руб. в 2022 году, прибыль от продаж — до 13,4 млрд руб. с 10,6 млрд руб.

В 2022 году компания прекратила выпуск напитков под брендом Coca-Cola. Но на этом фоне увеличился выпуск напитков линейки "Добрый".

В России компании принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков.