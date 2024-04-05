05 Апреля 2024
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: представитель прессс-службы ВСУ СК России по ЦВО

В Екатеринбурге военные устроили масштабный рейд по вручению повесток мигрантам

В пятницу в Екатеринбурге проходит масштабный рейд с участием военных. В ходе него мигрантам, ныне гражданам РФ, вручают повестки в военкомат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу, сегодня, 5 апреля, были проверены несколько организаций и торговых точек Ленинского и Верх-Исетского районов уральской столицы. В ходе рейда удалось выявить 14 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Им тут же были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих документов.

рейд военных по вручению повесток мигрантам в Екатеринбурге(2024)|Фото: представитель прессс-службы ВСУ СК России по ЦВО

"Всего же с начала 2024 года, при непосредственном участии военных следственных органов, только в Екатеринбурге удалось поставить на воинский учет свыше 670 человек, недавно получивших гражданство России", - сообщил официальный представитель ВСУ СК России по ЦВО.

В ведомстве заверили, что проведение подобных рейдов будет продолжаться.

Напомним, на недавнем МЭФ-2024 было озвучено несколько фактов о миграции в России, основанных на исследованиях, а не официальной статистике. Эксперты считают, что нужна активная цифровизация миграционного потока, с цифровыми портретами и личными кабинетами мигрантов, и выдворением иностранцев в случае их отсутствия.

Теги: мигранты, рейд, повестки, военные, Екатеринбург


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