На Урале выбивателей долгов оштрафовали на 50 тысяч за излишнюю навязчивость к участнику СВО

ООО МКК "Твой Кредит" оштрафовали за выбивание долгов у бойца СВО. Организация не только постоянно названивала на телефон клиента, но и отказала ему в предоставлении кредитных каникул. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Об излишней навязчивости кредиторов ГУФССП рассказала супруга должника. По ее словам, муж действительно заключил с организацией договор займа, по которому образовалась задолженность. Пояснив, что собирается в зону СВО, уралец попросил предоставить кредитные каникулы, однако получил по электронной почте отказ, что не соответствует ФЗ от 07.10.2022 № 377- ФЗ. Более того, осуществляя звонки на личный номер гражданина с требованием погасить задолженность, микрокредитная организация нарушила требования законодательства о защите прав и законных интересов физлиц (ФЗ№230-ФЗ).

В ГУФССП России по Свердловской области организовали проверку, результатом которой стал протокол об административном правонарушении в отношении ООО МКК "Твой Кредит". Организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.