Следком возбудил дело из-за убийства бизнесмена в Сургуте

В Следственном комитете прокомментировали убийство предпринимателя в Сургуте. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство", передает корреспондент Накануне.RU.

Преступление было совершено 4 апреля, около 22.00.

"Неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира города Сургута, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения. Смерть мужчины наступила на месте преступления", - говорится в сообщении.

Убийцу разыскивают.