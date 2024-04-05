Вице-спикер ГД призвал доплачивать учителям за ведение чатов

Учителей, особенно классных руководителей, поставили в такие условия, что они вынуждены находиться на связи с родителями в мессенджерах практически круглосуточно. Это дополнительная нагрузка, которая никак не оплачивается. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он отмечает, что учителя вынуждены отвечать на сообщения родителей даже во время отдыха. 86% учителей заявляют, что на общение с родителями в чатах они тратят около одного часа в день. А 75% учителей говорят, что сообщения от родителей приходят даже после 21.00 и в выходные дни. И 93% отвечают. По сути, коммуникация в мессенджерах стала обязательной работой учителей.

Данные получены по результатам опроса в феврале 2024 года силами сотрудников аппарата Госдумы. В нем приняли участие более двух тысяч классных руководителей из всех федеральных округов.

Депутат предлагает ввести оплату учителям за общение с родителями в мессенджерах, с чем он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Предлагается установить постоянную норму переработки в 1 час ежедневно и осуществлять оплату этих часов в соответствии со ст. 152 ТК РФ "Оплата сверхурочной работы", то есть не менее чем в полуторном размере.

Ведение учителям классных чатов критикуют многие эксперты, говорящие о перегрузках учителей. Они считают это дополнительной нагрузкой, отвлекающей учителя от его прямой работы - учить детей. Фактически учителей делают ответственными за сбор разной информации об учениках, оперативном донесении информации до детей и родителей и т.п.

С апреля российским учителям удвоили выплату за классное руководство, но только тем, кто работает в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек. У остальных так и осталось по 5 тысяч. При этом именно в больших городах ведение классного руководства наиболее утомительно.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала ввести специальный тариф на мобильную связь и интернет для учителей, в том числе потому, что они вынуждены много времени проводить в сети.



