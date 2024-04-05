СМИ: Германия запланировала самую радикальную военную реформу с холодной войны

ФРГ представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны, сообщила газета Financial Times.

По данным издания, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.

О подписании приказа по реорганизации немецкой армии "сверху донизу" объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО, пишет РИА Новости.

Ранее Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Немецкое издание ссылается на правительственный документ, представленный парламенту. Bild также публиковал прогноз, согласно которому война может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине.

В январе Писториус заявил, что стране нужно быть готовой к возможному "нападению России".