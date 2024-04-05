Спрос на европейские ВНЖ со стороны российских айтишников растет - эксперты

В начале 2024 года среди российских айтишников резко вырос спрос на программы получения вида на жительство (ВНЖ) в Европе. По данным консалтингового агентства Garant In, на которые ссылается "Коммерсант", число запросов в первом квартале выросло на 233% к аналогичному периоду прошлого года.

В 2023 году спрос вырос на 44%, уточнили в Garant In. Около 80% всех запросов приходилось на получение ВНЖ во Франции, еще около 10% — в Италии.

Условия французского ВНЖ привлекательны тем, что не требуют проживания на территории страны, человек может не становиться налоговым резидентом для получения статуса. Также Франция не требует инвестиций на определенную сумму – только подтверждение доходов, говорят консультанты. Также рост интереса к Франции связан с тем, что другие страны начали сворачивать программы, доступные для россиян.

В прошлом году глава Минцифры России Максут Шадаев утверждал, что айтишники активно возвращаются в страну по собственной инициативе. Абсолютных цифр он не приводил. А согласно данным МВД, за девять месяцев 2023 года гражданство или вид на жительство за рубежом получили как минимум 68 тыс. россиян, что вдвое больше, чем годом ранее.

Эксперты говорят, что российские IT-специалисты – до сих пор остаются желанными кадрами для западных компаний, несмотря на геополитическую ситуацию.