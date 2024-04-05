В Ульяновской области экс-работницу РЖД будут судить за столкновение поезда Адлер - Пермь с локомотивом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей дежурной по железнодорожной станции Бряндино, которую обвиняют в столкновении поезда Адлер - Пермь с маневровым локомотивом, сообщили Накануне.RU в Центральном МСУТ СК России.

Ей предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

По версии следствия, днем, 22 ноября 2023 года обвиняемая вышла на работу пьяной и нарушила требования организации движения поездов. При пропуске пассажирского поезда она не убедилась, что на пути перегона "Бряндино - Тиинск" нет других составов, дала неверные распоряжения по движению поездов. В результате на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги поезд Адлер - Пермь столкнулся с маневровым локомотивом.

Травмы получили 26 человек, поезда также получили повреждение, из-за чего их собственникам был причинен крупный материальный ущерб.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.