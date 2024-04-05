"Пусть не прикрываются именем Аллаха". Митрополит Екатеринбургский высказался о задержании предполагаемых пособников теракта в "Крокус"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отреагировал на задержание предполагаемых пособников теракта в "Крокусе". Троих вчера задержали в Москве, Омске и Екатеринбурге. По словам владыки, пособники террористов, возможно, считают себя мусульманами, однако настоящий верующий никогда бы не причинил боль беззащитному.

"Побывал сегодня в гостях у настоящих мусульман. По приглашению муфтия Абдуль-Куддуса Ашарина Хаджи принял участие в ифтаре — вечерней встрече перед чтением Корана во время исламского месяца Рамадан. Поговорили о том, что истинный мусульманин, как и христианин, не поднимет руку на беззащитного. Что наши верующие бок о бок сражаются сейчас на западных рубежах нашего Отечества. И что все верующие стремятся жить в соответствии с совестью. Это голос Бога в человеке", — написал митрополит в своем Telegram-канале.

Он добавил, что увидел во взглядах уральских мусульман искреннее понимание, общие устремления и взаимное уважение всех народов. А "героям" новостей наказал "не прикрывать свои кровавые поступки именем Аллаха", ведь они этого недостойны.

Напомним, ФСБ считают, что двое из задержанных вчера переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и машин, использовавшихся в теракте, третий – непосредственно участвовал в вербовке пособников теракта и финансировал его исполнителей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.