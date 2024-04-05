Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом на совещании Президента с членами Правительства

Накануне состоялось совещание Владимира Путина с членами Правительства РФ. Открывая обсуждение, проходившее в режиме видео-конференции, президент обозначил основную тему - итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025–2030 годы.

С докладами выступали министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер.

Алексей Текслер, как глава Комиссии Госсовета, в ходе совещания озвучил итоги реализации и продления индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Он отметил, что механизм индивидуальных программ заработал в 2020 году и уже хорошо себя зарекомендовал.

Глава Южного Урала от имени комиссии Госсовета предложил с учетом задачи, поставленной Президентом в Послании, о поэтапном снижении количества регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, расширить перечень регионов для предоставления целенаправленной поддержки.

Алексей Текслер сообщил, что комиссия Госсовета проанализировала показатели отбора регионов и пришла к выводу, что интегральным является уровень расчетной бюджетной обеспеченности.

«Он характеризует ситуацию в регионе в целом. Если региональная бюджетная обеспеченность низкая, то, как правило, низким будет и уровень инвестиций, и уровень доходов бюджета», - уточнил Алексей Текслер.

В частности, губернатор Челябинской области остановился на примере Адыгеи, которая показала хороший результат по реализации индивидуальной программы развития. Но теперь регион уже не входит в список тех, кто может претендовать на спецподдержку. При этом, Комиссия Госсовета предлагает регионам с такими результатами сохранить поддержку по индивидуальным программам развития на уровне 50%.

Еще одно предложение Алексея Текслера касалось регионов, не имеющих индивидуальных программ.

«По регионам, у которых нет индивидуальных или иных специальных программ, просим дать поручение минэкономразвития совместно с нашей комиссией проработать возможности по дополнительной настройке для этих регионов различных инструментов, новых национальных проектов и программ в сфере экономики. То есть, тех программ, которые обеспечивают экономический рост региона. Также некоторым регионам можно предоставить возможность списания бюджетных кредитов без дополнительных условий», — отметил Алексей Текслер.

А именно - по регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности предложено предусмотреть специальные условия списания 2/3 бюджетных кредитов.

«Для финансово устойчивых регионов высвобождаемые от списания кредитов средства – реальный источник финансирования инфраструктуры. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, у которых часто не хватает средств даже на первоочередные расходы, списание таким источником не является. На наш взгляд, по некоторым регионам нужно часть бюджетных кредитов списать без допусловий. Более того, предоставить дополнительные средства на развитие. Это могут быть средства ИБК или другие механизмы», - пояснил глава Комиссии Госсовета.

Президент в завершении обсуждения в целом поддержал предложения Комиссии.

«Что касается регионов, которые добились неплохих результатов, это значит там работают достаточно эффективно. Жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результата. Прошу и минэконом, и коллег, продумать, что можно сделать для той же Адыгеи, чтобы ее поддержать. Или оставить 50%, как предложено Алексеем Текслером, или в рамках имеющихся нацпроектов наделить возможностями развивать отдельные, интересные для них направления», - резюмировал Президент.

Стоит напомнить, что российские эксперты, анализируя итоги выборов главы государства, высказывали мнение, что при формулировании новых задач региональной политики на перспективу до 2030 года, Кремль будет активно привлекать руководителей экономически значимых регионов и представителей губернаторского корпуса, ранее выступавших с инициативами в сфере межбюджетных отношений.

Так, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов накануне напоминал: «Примечательно, что тема необходимости списания субъектам значительной части задолженности по бюджетным кредитам, которую ранее в качестве главы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» активно продвигал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, получила дальнейшее развитие в февральском послании президента Федеральному собранию».

Развитие инициативы и конкретные предложения, проработанные Комиссией Госсовета, Алексей Текслер как раз и доложил на совещании у президента страны.