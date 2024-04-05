Страны НАТО приняли решение создать свою миссию на Украине

Страны НАТО приняли решение о создании миссии Альянса на Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам саммита НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у НАТО нет планов отправлять свои войска на Украину, к тому же Киев об этом и не просил. А НАТО не является участником конфликта.

Накануне консультант Госдепа США Эдвард Люттвак сказал, что Британия, Франция и страны Северной Европы уже готовятся отправить свои войска, чтобы не допустить отступления украинских боевиков.

По словам Сикорского, будет использоваться логистика НАТО. Украинские боевики будут проходить обучение в Польше.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что отношение к натовцам должно быть как к карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих "закордонных гнид" может действовать только одно правило: в плен не брать.