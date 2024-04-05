В Екатеринбурге школа заплатит 300 тысяч девочке, получившей травму перед уроком

В Екатеринбурге школа выплатит компенсацию девочке, получившей черепно-мозговую травму прямо перед уроком.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ноябре прошлого года в школе №181 в уральской столице. Во время перемены перед физкультурой в раздевалке спортзала 8-летняя ученица споткнулась о лежащий коврик и ударилась височной областью о стоявшую рядом скамейку. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести, ушиб головного мозга легкой степени и еще одну травму.

Как выяснилось в ходе проверки, директор школы вовремя не сообщила в прокуратуру о получении травм ребенком. За это директрису привлекли к административной ответственности. Ей объявлено предупреждение и назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Также в Ленинский районный суд Екатеринбурга был подан иск о взыскании со школы №181 компенсации морального вреда. С учреждения взыскано 300 тысяч рублей.