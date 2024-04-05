США рассчитывают, что Россия проголосует в Совбезе ООН за запрет ядерного оружия в космосе

США на следующей неделе предложат Совбезу ООН проголосовать за резолюцию, предостерегающую страны от размещения ядерного оружия в космосе. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон ожидает от России поддержку резолюции.

"Мы слышали, как президент Путин сказал, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда Россия проголосует за эту резолюцию. Не должно быть никаких причин, почему бы им так не проголосовать", - заявил Кирби.

Резолюция, подготовленная США и Японией, подчеркивает, что страны "не должны разрабатывать ядерное орудие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите Земли.

Стоит отметить, что размещать на орбите ядерное оружие уже запрещает Договор о космосе 1967 года.

Ранее Вашингтон заявлял, что у Москвы есть планы разработать противоспутниковое космическое оружие. Также заявлялось, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе уже в этом году. Президент России Владимир Путин опроверг эти утверждения.

Кирби сказал, что резолюция будет вынесена на голосование на следующей неделе.