05 Апреля 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Коллаж сделан из скриншотов видео с телеграм-канала &quot;Baza&quot; / t.me/bazabazon

СК: В телефоне террориста из "Крокуса" обнаружены фото людей в камуфляже и с украинским флагом

В телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины, сообщил Следственный комитет.

"В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, один из соучастников рассказал, что цель нападения была выбрана 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО. По указанию куратора он нашел и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла". Эти скриншоты также были обнаружены у него в телефоне.

По версии следствия, эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением СВО.

СК проверяет на причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций.

4 апреля сообщалось, что ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус Сити Холле". В ведомстве считают, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и машин, использовавшихся в теракте, третий – непосредственно участвовал в вербовке пособников теракта и финансировал его исполнителей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.

Теги: террорист, крокус, телефон, украинский флаг


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