ТМК увеличит долю оборотного водоснабжения и модернизирует газоочистку

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) продолжит развивать и увеличивать емкость систем оборотного водоснабжения, которые действуют на предприятиях, а также продолжать работу по модернизации газоочистных сооружений. Об этом сообщила руководитель службы экологии и климата – главный эколог ТМК Марианна Климова, сообщает пресс-служба компании.

Как рассказала Климова на конференции "Фактор экологии в развитии территорий и ESG-повестке", цель ТМК – достижение еще более высоких экологических показателей.

Так, в области защиты водных ресурсов компания концентрируется на увеличении доли оборотного водоснабжения на производстве и сокращении загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты. В текущее время, в среднем по заводам, доля оборотного водоснабжения составляет 96%. Также реализуются крупные проекты на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах, где в рамках проекта AQA построены комплексы очистки воды, которая поступает из производственных цехов. Кроме того, уменьшен забор воды из водных объектов, при этом ТМК инвестирует в очистку той воды, которую возвращает в природу.

В области охраны атмосферного воздуха ТМК уже достигла существенных результатов, сократив на 91% выбросы особо опасных веществ. Компания модернизирует газоочистное оборудование на ПНТЗ и ЧТПЗ, в планах системная работа по снижению уровня шума на СТЗ и ПНТЗ для комфорта жителей Полевского и Первоуральска соответственно.

"ЧТПЗ принимает участие в федеральном проекте "Чистый воздух". Была поставлена задача до конца 2026 года сократить выбросы загрязняющих веществ на 185 тонн. Благодаря модернизации, реконструкции, закрытию отдельных элементов производства мы выполнили уже сейчас эту задачу на 96%, исключив из выбросов 177 тонн загрязняющих веществ", – отметила главный эколог ТМК.

По ее словам, заводы ТМК также наращивают долю вторичного использования отходов и минимизируют их размещение.