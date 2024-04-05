ТМК увеличит долю оборотного водоснабжения и модернизирует газоочистку

05 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество
Фото: Накануне.ru

ТМК увеличит долю оборотного водоснабжения и модернизирует газоочистку

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) продолжит развивать и увеличивать емкость систем оборотного водоснабжения, которые действуют на предприятиях, а также продолжать работу по модернизации газоочистных сооружений. Об этом сообщила руководитель службы экологии и климата – главный эколог ТМК Марианна Климова, сообщает пресс-служба компании.

Как рассказала Климова на конференции "Фактор экологии в развитии территорий и ESG-повестке", цель ТМК – достижение еще более высоких экологических показателей.

Так, в области защиты водных ресурсов компания концентрируется на увеличении доли оборотного водоснабжения на производстве и сокращении загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты. В текущее время, в среднем по заводам, доля оборотного водоснабжения составляет 96%. Также реализуются крупные проекты на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах, где в рамках проекта AQA построены комплексы очистки воды, которая поступает из производственных цехов. Кроме того, уменьшен забор воды из водных объектов, при этом ТМК инвестирует в очистку той воды, которую возвращает в природу.

Комплекс по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс на Челябинском трубопрокатном заводе(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

В области охраны атмосферного воздуха ТМК уже достигла существенных результатов, сократив на 91% выбросы особо опасных веществ. Компания модернизирует газоочистное оборудование на ПНТЗ и ЧТПЗ, в планах системная работа по снижению уровня шума на СТЗ и ПНТЗ для комфорта жителей Полевского и Первоуральска соответственно.

Северский трубный завод, СТЗ, производство труб, цех(2020)|Фото: Накануне.RU

"ЧТПЗ принимает участие в федеральном проекте "Чистый воздух". Была поставлена задача до конца 2026 года сократить выбросы загрязняющих веществ на 185 тонн. Благодаря модернизации, реконструкции, закрытию отдельных элементов производства мы выполнили уже сейчас эту задачу на 96%, исключив из выбросов 177 тонн загрязняющих веществ", – отметила главный эколог ТМК.

По ее словам, заводы ТМК также наращивают долю вторичного использования отходов и минимизируют их размещение.

Теги: Трубная металлургическая компания, водоснабжение, газоочистка, модернизация, экология


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети