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Происшествия СЗФО В России Мурманская область
Фото: скриншот видео с официального telegram-канала Андрея Чибиса / t.me/andrey_chibis

СК: Напавший на Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему

Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сделал это, так как испытывал к нему личную неприязнь. Об этом сообщает СК.

При этом лично с главой региона он не был знаком, уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что совершивший нападение на губернатора уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.

Подозреваемому будут проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного.

Уголовное дело против напавшего на Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, сообщила областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что состояние тяжелое, стабильное. Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе, он находится в палате реанимации. К настоящему моменту Чибис уже пришел в сознание и записал видеообращение.

Теги: андрей чибис, нападение


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