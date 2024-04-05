СК: Напавший на Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему

Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сделал это, так как испытывал к нему личную неприязнь. Об этом сообщает СК.

При этом лично с главой региона он не был знаком, уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что совершивший нападение на губернатора уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.

Подозреваемому будут проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного.

Уголовное дело против напавшего на Чибиса возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, сообщила областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что состояние тяжелое, стабильное. Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе, он находится в палате реанимации. К настоящему моменту Чибис уже пришел в сознание и записал видеообращение.