В Нижневартовске стартовал судебный процесс по делу о взрыве дома на улице Мира

В Нижневартовске начался судебный процесс о взрыве в доме на Мира, 6А, унесшем жизни 10 человек, в том числе четырех детей. Обвиняемый по уголовному делу только один - сотрудник газозаправочной станции Олег Евстегнеев.

Мужчину судят сразу по двум статьям уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Также следователи подсчитали сумму ущерба – 280 млн руб. На заседании Евстигнеев заявил, что будет давать объяснения только после предоставления обвинением доказательств, сообщает nv86.ru.

Максимальное наказание, предусмотренное статьями, составляет до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 4 декабря 2022 года обвиняемый, зная о запрете на заполнение бытовых газовых баллонов на станции, заправил баллон и передал его собственнику. Около 18.00 в квартире дома по ул. Мира, 6а из-за нагревания избыточно заправленного баллона произошло расширение объема газа. Оно привело к разгерметизации корпуса, возгоранию смеси и пожару.