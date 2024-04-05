В Сургуте неизвестный застрелил бизнесмена на глазах его жены и дочери

В Сургуте неизвестный в маске в упор расстрелял 44-летнего предпринимателя на глазах у его жены и малолетней дочери, сообщает "К-Информ".

Преступление было совершено вечером, 4 апреля, возле дома по ул. Мира, 55. Жильцы дома сообщили что слышали крики и звуки выстрелов. Бизнесмен скончался на месте. Всего, по словам очевидцев, было совершено не менее четырех выстрелов.

Убийца скрылся. Его, убегающего в сторону ТЦ Вершина, запечатлели несколько камер уличного видеонаблюдения. Сыщики устанавливают личность преступника.