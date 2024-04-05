Япония расширила список запрещенных к экспорту в Россию товаров

Япония расширила еще на 164 наименования номенклатуру товаров, запрещенных к экспорту в Россию. Список опубликовало министерство экономики страны.

Япония в рамках санкций на фоне СВО запрещает экспорт в Россию моторных масел, литий-ионных аккумуляторов, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок и каноэ, легких лодок, пожарных катеров, крановых судов, буровых и производственных платформ.

Также под запрет попали: оптическое оборудование, фотооборудование; ручные электрические инструменты; никель-гидридные аккумуляторы; стальные изделия; пластмассы и изделия из них (нитроцеллюлоза); неорганические химикаты и драгоценные металлы (хлороводород, гидроксид алюминия); минеральные топлива и масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски; вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и продукты из них и др.

Также расширен список товаров, которые нельзя закупать у России – в него попали нетехнические алмазы российского происхождения.

Ограничения вступят в силу с 10 мая, передает РБК.