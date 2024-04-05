В ТЦ "Мега" Екатеринбурга произошел пожар

Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Мега" Екатеринбурга. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировалось 20 человек. Подробнее об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали три единицы техники и 9 человек личного состава. Выяснилось, что на площади 4 кв.м. были повреждены коммуникации в паркинге на 1-м уровне торгового центра. Пожар удалось ликвидировать сотрудникам с помощью первичных средств пожаротушения еще до прибытия спасателей.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, что сегодня в Свердловской области стартовал пожароопасный сезон, а губернатор традиционно ушел в отпуск до середины апреля. Аккурат перед этим сразу три подразделения Авиалесоохраны пожаловались на низкие зарплаты, отсутствие экипировки и неготовность сотрудников к пожароопасному сезону.