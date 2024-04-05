Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки БПЛА

Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, там произошел пожар, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Есть попадание в павильоны", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества в Курске.

Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание зафиксировано в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Минобороны РФ сообщает, что средствами ПВО один украинский БПЛА перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области.