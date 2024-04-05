Из-за пожара в центре Екатеринбурга эвакуировали 120 человек

В пятницу утром в центре Екатеринбурга произошел пожар. Пришлось эвакуировать больше сотни человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, рано утром 5 апреля поступил сигнал о пожаре на улице Ленина в уральской столице. На площади в 1 квадратный метр огнем был поврежден кабель в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного административного здания.

Огнеборцами по лестничным маршам были эвакуированы 120 человек, в том числе 20 детей. По данным МЧС, пострадавших нет.

В тушении были задействованы 13 единиц техники и 36 человек личного состава. Причина инцидента устанавливается.

Стоит отметить, что сегодня, 5 апреля, в Свердловской области официально начался пожароопасный сезон.