ФК "Урал" узнал следующего соперника по Кубку России

Екатеринбургский ФК "Урал" узнал своего следующего соперника по первому этапу 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Жеребьевка состоялась накануне поздно вечером в Москве. По ее итогам уральский клуб в полуфинале встретится с "Ростовом", который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В другой паре 1/2 финала Пути регионов сыграют московское "Динамо" и "Оренбург". Матчи пройдут с 16 по 18 апреля. Победители этих пар выйдут в следующий этап Пути регионов, где сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ: "Зенит" – "Спартак" и ЦСКА – "Балтика".

Напомним, что в 1/4 финала Пути регионов "Урал" выбил из Кубка московский "Локомотив".