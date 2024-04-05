Санкт-Петербург занял второе место в мире по росту цен на элитное жилье

Санкт-Петербург за 2023 год переместился на второе место в рейтинге самых динамично развивающихся городов мира.

Речь идет об элитной недвижимости.

Как говорится в отчете консалтинговой компании NF Group на основе исследования о благосостоянии The Wealth Report 2024 международной организации Knight Frank, в прошлом году стоимость жилья класса делюкс в Петербурге выросла на 16,9%, что обеспечило городу попадание в тройку лидеров. Годом ранее город занимал 80-е место рейтинга.

Быстрее цены на элитное жилье росли только в столице Филиппин Маниле (+26,3%), которая сместила с 1-го места Дубай (3-е место). Из других российских городов в рейтинг попали Москва (19-е место, рост цен на 6,4%) и Сочи (9-е место, +10,4%).

В Петербурге завелась новая элитная недвижимость, и цены в этом сегменте сразу пошли вверх. Раньше в городе было слишком мало премиальных квартир, сообщают "Ведомости".