В России замедлился интенсивный рост рождаемости третьих и последующих детей

В России к 2032 году ожидается плавное снижение интенсивности рождений третьего и четвертого ребенка.

Как сказано в исследовании центра "Институт социального анализа и прогнозирования" РАНХиГС, за период с 1970 года в стране динамика суммарного коэффициента третьих и последующих рождений (СКР 3+) характеризовалась чередующимися взлетами и падениями. К началу 1970-х гг. показатель находился на уровне почти 400 рождений, но быстро снизился до 255 к 1980 году. В период активизации советской семейно-демографической политики СКР 3+ возрос до 383 (пик пришелся на 1987 г.), но на фоне последующего социально-экономического кризиса упал до 155 в 1993 году.

Низкое плато длилось до 2006 года, после чего набрал силу восходящий тренд: в 2021 году СКР 3+ составил 372 рождения на 1000 женщин репродуктивных возрастов. Однако в последние годы на фоне снижения первых и вторых рождений вклад третьих и последующих существенно вырос – до 25%, это максимальное значение за представленный период наблюдений. Таким образом, каждая четвертая женщина, которая становилась матерью в 2021–2022 гг., имела уже как минимум двух детей. В исследовании говорится, что СКР 3+ составил в России в 2023 году 360 на 1000 женщин.

Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе ожидается сохранение достаточно высокой по общеевропейским меркам интенсивности рождаемости высоких порядков. Многодетные семьи становятся заметными в обществе. Согласно данным опроса "Институт социального анализа и прогнозирования", по сравнению с 2020 годом в 2023 году выросла доля респондентов, считающих, что в России стало больше многодетных семей (с 35,4 до 42,2%). При этом доля считающих, что таких семей стало меньше, снизилась с 42,9 до 33,7%.

Как заявила научный сотрудник ИнСАПа Алла Макаренцева, что сложнее всего стимулировать рождение первых детей. Это тесно связано с формированием стабильного брачно-партнерского союза, а также с ценностными установками и приоритетами, сообщают "Ведомости".