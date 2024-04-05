В мурманском Минздраве рассказали о состоянии Чибиса
Состояние главы Мурманской области Андрея Чибиса тяжелое, стабильное.
Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе. "Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз", - сказал министр.
В ближайший послеоперационный период Чибис находится в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением, сообщает Telegram оперштаб области.
Напавший на главу Мурманской области злоумышленник задержан. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом".