В мурманском Минздраве рассказали о состоянии Чибиса

Напавший на главу Мурманской области злоумышленник задержан. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом".

В ближайший послеоперационный период Чибис находится в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением, сообщает Telegram оперштаб области.

Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев , губернатору провели операцию на животе. "Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз", - сказал министр.



