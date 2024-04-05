Массированная атака: в Ростовской области уничтожили более 40 целей

Российские подразделения противоракетной обороны, по предварительным данным, уничтожили более 40 целей Ростовской области.

Как сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев, речь идет о Морозовском районе. В результате атаки со стороны Украины повреждена электроподстанция. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

До этого Голубев сообщал, что подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Взрывы произошли в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне Алабуга был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". В Нижнекамске атака была совершена на завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс.