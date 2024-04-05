В России начнут обслуживать в МФЦ по биометрии до конца 2024 года

Жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта.

Это произойдет до конца 2024 года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его поручению регионы совместно с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов.

Отмечается, что обслуживание по биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый россиянин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги.

Доступ к такому обслуживанию получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в единой биометрической системе. Сделать это можно очно более чем в 12 тыс. банковских отделений по всей стране. По результатам пилота планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов – по биометрии. В пилотном режиме запуск сервиса запланирован на второе полугодие 2024.