Напавший на Чибиса объяснил свой поступок "внутренним голосом"

Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса злоумышленник задержан.

Это Александр Б. 1981 года рождения. Он является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Мужчину с ножом задержал охранник, его ранили в ногу. Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса, сообщают "Известия".

Состояние главы Мурманской области тяжелое. Чибису сделали операцию, которая длилась больше часа.