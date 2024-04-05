05 Апреля 2024
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Происшествия СЗФО В России Мурманская область
Фото: Накануне.RU

Напавший на Чибиса объяснил свой поступок "внутренним голосом"

Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса злоумышленник задержан.

Это Александр Б. 1981 года рождения. Он является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Мужчину с ножом задержал охранник, его ранили в ногу. Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса, сообщают "Известия".

Состояние главы Мурманской области тяжелое. Чибису сделали операцию, которая длилась больше часа.

Теги: нападение, Чибис, губернаторы


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Развитие сюжета:

Ранее 05.04.2024 03:02 Мск В мурманском Минздраве рассказали о состоянии Чибиса

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Ранее 05.04.2024 01:32 Мск Главврач больницы: состояние Чибиса тяжелое
Ранее 05.04.2024 00:08 Мск На мурманского губернатора Чибиса напали с ножом

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