Минкультуры заявили, что документы для проката фильма Гая Ричи не соответствуют требованиям

Представленные документы для проката фильма режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не соответствовали требованиям правил выдачи прокатного удостоверения.

Как заявили в министерстве культуры РФ, кинокартина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подпункта "е" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №143 от 27 февраля 2016 г. Уведомление об отказе было официально направлено заявителям.

В министерстве отметили, что к ним поступил ряд писем от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее "Министерства неджентльменских дел", сообщает РИА "Новости".

Ранее в кинопрокатной компании "Вольга" сообщили, что лента "Министерство неджентльменских дел" не получила прокатное удостоверение от Минкульта РФ на выбранную дату - 25 апреля.