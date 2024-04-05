Главврач больницы: состояние Чибиса тяжелое
Состояние главы Мурманской области Андрея Чибиса тяжелое.
Как заявил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев, губернатор находится в реанимации. "На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации", — отметил медик.
Чибису сделали операцию, которая длилась больше часа.
Напомним, вечером 4 апреля на губернатора напал с ножом мужчина. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры.