Опубликован проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом пересдач

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024.

В нем учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена. Проект закона появился на портале проектов нормативных правовых актов. Документом устанавливаются пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля.

По сообщению Рособрнадзора, в проекте расписания скорректированы сроки проведения некоторых экзаменов для того, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача, и какой предмет для пересдачи выбрать.