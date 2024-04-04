Сын Евгения Пригожина продает часть имущества отца для поддержки «музыкантов»

Запрещенное в России издание «Хроника» сообщает о продаже имущества и бизнеса, принадлежавших Евгению Пригожину, его семьей. Согласно данным, которые публикуют прозападные СМИ, активы в области питания, строительства и других секторах в Петербурге выставлены на продажу. Ранее они были причиной конфликтов между Пригожиным и петербургским губернатором Александром Бегловым.

Телеграм-канал «Надзорная» предполагает, что причиной продажи части активов стали проекты Павла Пригожина, сына и наследника Евгения, направленные на финансирование частной военной компании «Вагнер». Согласно источникам канала, цель продажи не сводится к освобождению активов, а к обеспечению финансовых средств для проектов, требующих крупных вложений.

Авторы канала утверждают, что ЧВК Евгения Пригожина продолжает свою деятельность в Африке, и для этого требуются дополнительные средства, полученные за счет продажи его имущества. Также эти средства направляются на выплаты компенсаций раненым бойцам и семьям погибших. Ранее об этом сообщалось в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который считается одним из официальных источников информации о компании.