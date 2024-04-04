Главу одного из подразделений "Лукойла" арестовали по делу о коррупции

Глава одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл" Алексей Степанов арестован по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда.

На такой мере пресечения настаивало следствие. В СИЗО руководитель управления по работе с таможенными органами пробудет до 2 июня.

Степанова обвиняют сразу по двум статьям: ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки и ч. 3 ст. 183 УК РФ - незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Других подробностей по обвиняемому суд не предоставил.

Однако сообщил, что в деле также фигурируют еще двое сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об избрании им аналогичной меры пресечения.