Путин разрешил проводить Всемирный фестиваль молодежи раз в 6 лет

Президент России Владимир Путин поддержал проведение Всемирного фестиваля молодежи в стране раз в шесть лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

"Это был ключевой запрос со стороны участников и всех гостей, который мы получали буквально ежедневно. На совещании с членами Правительства рассказали Президенту о том, как мы сохраняем наследие фестиваля, какие форматы реализуем в ближайшем будущем", - написала Разуваева.

По ее словам, 1 июня в День защиты детей в России состоится Слет международной ассоциации детских организаций из 90 стран, инициированная детьми на самом Фестивале. А в День семьи, любви и верности - 8 июля, на выставке "Россия" пройдет Международный слет 100 лидеров крупных общественных организаций и молодежных сообществ. Прибудут также руководители Национальных подготовительных комитетов, которые были созданы в период подготовки Фестиваля для проведения отбора участников и продвижения смыслов за рубежом.

"Также международные смены с участием иностранцев пройдут на площадках всех 43 федеральных молодежных летних форумов. А во всех круглогодичных молодежных образовательных центрах иностранные участники фестиваля смогут пройти обучение в международных образовательных программах", - добавила глава Росмолодежи.

Напомним, что последний Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.