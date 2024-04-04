На должность главы МВФ поступила только одна кандидатура

Кристалина Георгиева может остаться в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) еще на пять лет. Как указано в заявлении исполнительного совета организации, она стала единственным кандидатом, подавшим заявку на этот пост.

Свою кандидатуру можно было предложить до 3 апреля. Исполнительный совет сделает все возможное, чтобы как можно скорее завершить все процедуры. О принятом решении будет известно максимум в конце апреля.

Напомним, что 70-летняя Кристалина Георгиева стала директором МВФ в 2019 году.